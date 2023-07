Avellino: via al gioco delle coppie nella sessione estiva di calciomercato La rosa reparto per reparto tra confermati, volti nuovi e i profili in entrata e in uscita

L'obiettivo della dirigenza dell'Avellino è quello di garantire gran parte delle novità in entrata prima del via del ritiro estivo in programma domenica a Palena e quanto immaginato nei giorni scorsi sta accadendo con gli annunci del terzino destro Tommaso Cancellotti, del difensore Erasmo Mulè, dell'attaccante Cosimo Patierno e gli arrivi, ormai definiti, di Simone Ghidotti per la porta, e dei jolly offensivi, Ignacio Lores Varela e Felice D'Amico. In parallelo è nato anche il percorso in uscita con gli addii di Tommaso Ceccarelli e Marco Garetto, ceduti rispettivamente al Picerno e al Renate.

Un'alternativa in ogni ruolo

È iniziato il "gioco delle coppie" nelle definizioni dei vari reparti con l'Avellino che vuole un'alternativa in ogni ruolo per gestire al meglio le soluzioni. Non a caso Giorgio Perinetti e Luigi Condò sono al lavoro per inserire un esterno difensivo sinistro che può entrare in rotazione con Fabio Tito. Patierno non sarà l'unico volto nuovo nel pacchetto offensivo. Nel 4-3-1-2 il pugliese dovrebbe far coppia con Michele Marconi. Marcello Trotta e un profilo giovane saranno i cambi dalla panchina.

A centrocampo l'Avellino guarda a un playmaker in virtù della nuova cessione di Daniele Franco alla Turris. In difesa con l'operazione a cui dovrà sottoporsi Ramzi Aya la prospettiva dell'ex Reggina cambia: appare destinato alla conferma con i tempi di recupero dal nuovo intervento al ginocchio. Nel frattempo sono ormai pronte due cessioni. Julian Illanes ritroverà Piero Braglia a Gubbio, Richard Marcone si trasferirà al Sorrento.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

In entrata: Ghidotti

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026)

In entrata: D'Amico, Lores Varela

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno