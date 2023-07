Avellino: ecco come si presenta la seconda settimana di ritiro a Palena Ieri il 15-0 nell'allenamento congiunto contro la rappresentativa locale del comune abruzzese

Il primo allenamento congiunto è volato via con un 15-0 che ha certificato la differenza di valori. Non c'erano dubbi alla vigilia e in campo l'Avellino ha subito accelerato con Lorenzo Sgarbi e Michele Marconi. Nella ripresa Cosimo Patierno, ma soprattutto Vincenzo Plescia hanno determinato l'allungo in un test che vale solo come primo approccio sui 90 minuti per la nuova rosa biancoverde. A segno anche Jacopo Dall'Oglio, Ignacio Lores Varela ed Erasmo Mulè: 15-0 per i lupi che vivono una domenica di riposo dopo le prove tecniche sviluppate nell'allenamento congiunto con la soddisfazione di Massimo Rastelli.

Mercoledì il Casalbordino, sabato il Chieti

Chiusura in relax nella prima settimana di allenamenti per l'Avellino che si ritroverà domani allo stadio degli Angeli di Palena per iniziare la seconda fase del ritiro estivo. Mercoledì il test contro il Casalbordino, squadra di Eccellenza, sabato quello contro il Chieti, formazione di Serie D: percorso graduale nei test prima di firmare l'ulteriore step di crescita al rientro in Irpinia per un mese di agosto da vivere in stand-by a causa di organico e calendario ancora da definire in terza serie.

La cronaca del test con la rappresentativa Amici di Palena