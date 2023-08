Il calendario dell'Avellino: i commenti di D'Agostino, Perinetti e Rastelli Domenica (ore 17.30) per i lupi test con la Nocerina a Palma Campania

La Lega Pro ha diramato i calendari dei gironi di Serie C e la proprietà, la dirigenza e lo staff tecnico dell'Avellino si sono espressi così sul percorso biancoverde.

D'Agostino: "Ora il campo per il responso definitivo"

"Affrontiamo questo campionato con fiducia ed entusiasmo - ha dichiarato il presidente Angelo Antonio D'Agostino - stiamo lavorando alacremente per fare bene. Ora dovrà essere il campo a darci il responso definitivo. Sono poco legato all’ordine delle partite, prima o poi dovremo affrontare tutti. Il modo con cui lo faremo determinerà i risultati, che ci auguriamo siano positivi e ci restituiscano quello che tutti sogniamo".

Perinetti: "Un inizio che non deve trarre in inganno"

"Intanto abbiamo finalmente delle certezze rispetto alle date. - ha spiegato il direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti - Premesso che siamo inseriti in un girone dove l’aspetto agonistico e la competitività sono apicali e vi sono piazze di grande storia con un percorso che sarà sicuramente affascinante, dal punto di vista tecnico le difficoltà le fa il calendario stesso nel momento in cui incontri avversari più o meno pronti nel periodo. Necessario essere sempre pronti con la giusta mentalità, avere fiducia e sapere di essere un insieme con ambiente, tifoseria e società. Guardando nel complesso, abbiamo un inizio che non deve trarre in inganno con superficialità mentre il finale è da cuori forti. Meglio essere coscienti di tutto e prepararsi con lavoro ed umiltà".

Rastelli: "Nessun match sarà scontato"

"Finalmente il calendario, nessuna gara sarà scontata. - ha aggiunto il tecnico biancoverde, Massimo Rastelli - Trentotto battaglie da affrontare con il coltello tra i denti".

Domenica test con la Nocerina a Palma Campania

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che domenica 13 agosto, alle ore 17.30, terrà un allenamento congiunto con la Nocerina 1910. La seduta si terrà presso lo stadio comunale di Palma Campania (NA) e sarà ad ingresso libero".