Avellino: Pezzella per il centrocampo, un difensore ai saluti Accelerazione per due reparti nelle soluzioni di mercato biancoverdi

Con l'arrivo di Thiago Cionek si è aperta una seconda fase all'interno della sessione estiva di calciomercato per l'Avellino. Nella giornata di ieri la dirigenza biancoverde ha definito l'accordo con Michele Rigione. Il difensore partenopeo, classe '91, saluterà il Cosenza per approdare in Irpinia, ma è l'unica operazione sviluppata nelle ultime ore dal club irpino. Salvatore Pezzella è vicinissimo all'accordo con i lupi. Il centrocampista classe 2000, reduce dall'annata con la Triestina, è il profilo individuato da Giorgio Perinetti e Luigi Condò per firmare l'ulteriore novità in mediana con Lorenzo Moretti ai saluti. Il difensore di Magenta dovrebbe proseguire il percorso in C proprio con la Triestina. Ieri Moretti ha avuto un colloquio con Massimo Rastelli sul terreno di gioco dello stadio "William Vincenzo Russo" di Venticano, dove l'Avellino sta sviluppando la preparazione in attesa di rientrare al "Partenio-Lombardi".

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

Ceduti: Marcone al Sorrento

Difensori

Confermati: Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024 con opzione), Cionek (2025)

In entrata: Rigione (2025)

In uscita: Moretti (2025, diritto di recompra Inter), Zanandrea (2024), Aya (2025), Rizzo (2025)

Ceduti: Auriletto al Renate

Ceduti in prestito: Illanes (2025) in prestito alla Carrarese

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

Volti nuovi: Palmiero (2025 con opzione per il 2026)

In entrata: Pezzella

In uscita: Casarini (2024)

Ceduti: Garetto al Renate, Franco alla Turris

Attaccanti

Confermati: Russo (2025), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026), Lores Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli)

In uscita: Kanoute (2024), Plescia (2024)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno, Murano al Picerno, Guadagni alla Lucchese

Risoluzioni: Tounkara, Micovschi (ora al Rapid Bucarest)