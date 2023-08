Avellino: occhio all'attacco. Ecco come si avvicina all'esordio in campionato Sannipoli ufficiale: ha svolto il primo allenamento a Venticano

Ieri sera l'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Daniel Sannipoli. Il centrocampista aveva raggiunto Venticano, che resta la sede degli allenamenti dei lupi, nelle ore precedenti per mettersi subito a disposizione di Massimo Rastelli alla ripresa della preparazione dopo un weekend di riposo per i biancoverdi. Sannipoli si è legato all'Avellino con un contratto triennale che certifica il passo compiuto dalla dirigenza irpina per inserire una nuova pedina a centrocampo con il capitolino classe 2000 che sarà mezzala nel 4-3-1-2 di Massimo Rastelli.

Sette pedine, ma due non sono ancora disponibili

Nel frattempo occhio all'attacco dove sono in uscita Mamadou Kanoute e Vincenzo Plescia. Nel pacchetto di trequartisti e punte ci sono i volti nuovi Cosimo Patierno, Felice D'Amico, Ignacio Lores Varela e Lorenzo Sgarbi con i confermati Michele Marconi, Marcello Trotta e Raffaele Russo. Gli ultimi due profili sono ancora in fase di recupero dalle operazioni a cui si sono sottoposti e occorre lo sprint per essere pronti in autunno. La novità finale può arrivare proprio nel reparto offensivo, ma dovrà legarsi alle uscite: sono almeno 6 le pedine destinate all'addio nella sessione estiva.