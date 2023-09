Avellino: testa alla Juve Stabia. Vespe dall'avvio super in campionato Leone: "Dobbiamo continuare così, prima la prestazione per arrivare al risultato"

L'Avellino riparte dopo l'avvio flop, la sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Latina (0-2) che ha in parte smorzato l'entusiasmo dell'ambiente biancoverde, ma che non limita assolutamente l'obiettivo stagionale, quello di vivere da protagonista il campionato di Serie C. Occorre, però, un rilancio immediato e per i lupi sarà restart con il primo dei tanti derby in programma nel mirino. Lunedì (ore 20.45) i lupi saranno ospiti della Juve Stabia al "Menti". Le vespe sono rientrate dal "Bonolis" di Teramo con la vittoria (1-3) ottenuta contro il Monterosi Tuscia.

Pagliuca: "È un gruppo bello da allenare"

"Sono contento, sono contento per i ragazzi perché è un gruppo splendido. Se lo meritano. - ha spiegato il tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, nel post-gara - È un gruppo che ogni giorno al campo ti dà soddisfazioni, ti fa venire ancora più entusiasmo ogni volta che li alleni. È una loro vittoria. Sono contento per la società che ci mette nelle migliori condizioni per lavorare, non ci fa mancare niente: dal presidente a tutto lo staff, al team manager Pino (Giuseppe Di Maio, ndr) che sono sempre persone vicine a noi. Abbiamo fatto una bella partita, era la prima. Quindi, testa bassa e umiltà, abbiamo da lavorare tanto. Sappiamo su cosa lavorare per migliorare. Dobbiamo essere umili e accettare il fatto di prendere un rimprovero: negli ultimi minuti abbiamo concesso un contropiede per la generosità di voler fare il quarto gol. Questo non deve succedere perché la gara sul 3-1 doveva essere gestita. Ma il gruppo è splendido, con il capitano e il vice capitano, Alberto Gerbo e Daniele Mignanelli, che hanno spessore umano devastante. È la vittoria anche di chi non ha giocato".

Leone: "Il derby? Saremo pronti"

"Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo continuare così, giocando bene, facendo prestazione per poi arrivare al risultato. Non vediamo l'ora di arrivare lunedì pronti". In chiave derby l'Avellino non potrà contare ancora su Michele Rigione, che sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica.