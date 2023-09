Avellino: i convocati per la sfida col Sorrento. Tegola D'Angelo per Pazienza L'esito degli esami strumentali e della visita specialistica per il centrocampista siciliano

Si profila un lungo stop per Sonny D'Angelo. Nell'allenamento di ieri il centrocampista dell'Avellino ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra con l'interessamento del legamento peroneo-astragalico, evidenziato con gli esami strumentali e una visita specialistica presso la clinica Villa Stuart. Il siciliano inizierà subito il programma riabilitativo: un percorso che però resta indefinito e variabile. Tegola, quindi, per l'Avellino e per Michele Pazienza che perde una mezzala per il suo 3-5-2, modulo pronto alla conferma anche nel secondo impegno per il tecnico sulla panchina biancoverde.

Attesa per Russo, Casarini e Mazzocco fuori lista

Domani (ore 18.30) sarà sfida contro il Sorrento al "Viviani" di Potenza. Il lungodegente, Raffaele Russo, sta continuando il programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato, mentre Federico Casarini e Davide Mazzocco "non sono stati inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023".

I convocati per Sorrento-Avellino

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Tito, Benedetti, Falbo, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek;

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, Dall’Oglio, Pezzella;

Attaccanti: Varela, Patierno, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj, D’Amico.

