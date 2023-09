Avellino: la prima vittoria, ma con l'enigma attacco Punte poco lucide sottoporta. Con Pazienza subito due gare senza gol subiti

Minuto 48, la stoccata di Fabio Tito: l'Avellino si porta in vantaggio e con il primo gol firma anche la prima vittoria in campionato. La squadra biancoverde si sblocca al "Viviani" di Potenza contro il Sorrento (0-1) e si regala un minimo di margine nella gestione di un avvio di torneo complicato.

Secondo clean sheet consecutivo, ma attacco poco lucido

L'arrivo di Michele Pazienza ha garantito equilibrio. Contro Foggia e Sorrento l'Avellino non ha subito reti: secondo clean sheet consecutivo per una solidità utilissima in un momento complicato per l'attacco. Il primo gol è stato realizzato da Tito e in 360 minuti manca la rete di un attaccante. Le punte si confermano poco lucide sottoporta. Cosimo Patierno aveva chiuso il match del "Partenio-Lombardi" contro il Foggia i rimpianti per l'errore in diagonale a pochi secondi dal termine e saluta Potenza sprecando nuove chance, una davvero clamorosa. Anche a Gabriele Gori è mancata la decisione per concludere a rete e, inoltre, c'è il passaggio di Luca Palmiero per Michele Marconi, a segno ma in fuorigioco, che vale una sintesi sul tentativo di tutta la rosa di sbloccare l'attacco.

Condizione non ancora al top

La condizione fisica appare ancora non al top per un gruppo che può centrare maggior fluidità nel gioco, poco brillante anche al "Viviani", ma nel frattempo Pazienza ha piazzato il primo colpo, quello da 3 punti, che sicuramente consentirà ai lupi di tornare in campo con serenità per un recupero fisico veloce. Domenica (ore 20.45) l'Avellino ospiterà il Monopoli e, come sottolineato dai calciatori e dal tecnico nel post-gara, ora l'obiettivo è la continuità con la prima vittoria casalinga.