Avellino, con il Monopoli obiettivo continuità. Pazienza valuta il turnover A centrocampo scalpitano Sannipoli e Pezzella

La stoccata al volo di Fabio Tito al "Viviani" ha regalato la prima gioia stagionale all’Avellino. La squadra biancoverde si è sbloccata contro il Sorrento e ora mette il Monopoli nel mirino.

L'arrivo di Michele Pazienza ha garantito senz’altro equilibrio, alla squadra e all'ambiente. Contro Foggia e Sorrento l'Avellino non ha subito reti: a Potenza è arrivato il secondo clean sheet consecutivo e non è poco per una squadra che dopo Castellammare aveva il morale sotto i tacchi.

Ma non tutti i problemi sono superati. Le punte si confermano poco lucide sotto porta. Ancora a secco gli attaccanti che anche contro i costieri hanno sprecato troppo a tu per tu con l’ex Marcone.

Domani sera (fischio d'inizio 20.45) l'Avellino ospiterà il Monopoli che nell’ultimo turno ha fermato al "Veneziani" il Catania e, come sottolineato dai calciatori irpini e dal tecnico nel post-gara, ora l'obiettivo è la continuità con la prima vittoria casalinga.

Il tecnico di San Severo, che sarà squalificato, valuta qualche cambio anche in ottica turnover. A centrocampo in particolare potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Sannipoli e Pezzella che potrebbero iniziare al posto di Armellino e Dall'Oglio, non apparsi ancora al top della forma.