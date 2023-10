Avellino-Monopoli: le probabili formazioni, turnover obbligato Alle 18.30 la sfida valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C

Gestione verso l'impegno in programma alle 18.30 per la Coppa Italia di Serie C con rotazioni tra campo e panchina determinate, di fatto, dagli infortuni e dalle squalifiche: così l'Avellino si avvicina al match con il Monopoli, valido per il primo turno eliminatorio della competizione riservata ai club di terza serie. Fabio Tito e Marco Armellino sconteranno un turno di squalifica rimediato in passato e sono ben 6 gli assenti per infortunio oltre al lungodegente Raffaele Russo.

In 6 assenti per infortunio

L'ulteriore nota negativa per Michele Pazienza arriva con Cosimo Patierno: dolore al gemello esterno destro al termine di Messina-Avellino. L'attaccante è ai box e raggiungerà la Capitale per comprendere i tempi di recupero al pari di Michele Rigione. Dolore al capo lungo del bicipite femorale destro per il difensore, a riposo come Thiago Cionek. Per l'ex Reggina non è ancora stata definita l'entità del problema muscolare accusato nei secondi finali della gara giocata al "San Filippo - Franco Scoglio". A questi si aggiungono Luca Falbo, Jacopo Dall'Oglio e Sonny D'Angelo, già in infermeria da giorni.

Riecco Casarini e Mazzocco

Per la sfida con il Monopoli Pazienza potrà contare su Simone Benedetti da aggiungere però nel conto degli assenti per la prossima giornata di campionato in virtù del turno di squalifica comminato per la doppia ammonizione a Messina. Tra i convocati ci sono Federico Casarini e Davide Mazzocco, fuori lista in campionato, ma schierabili in Coppa Italia di Serie C, e gli under, Salvatore Fusco e Ciro Mundula.

La probabile formazione biancoverde

Tra i pali ci sarà Pasquale Pane con Simone Ghidotti a riposo per il campionato. In virtù delle assenze Pazienza potrebbe optare per il cambio di modulo con il 4-3-1-2 proponendo Manuel Ricciardi ed Erasmo Mulè con Benedetti e Daniel Sannipoli nella linea difensiva. A centrocampo riecco Casarini con Francesco Maisto e Salvatore Pezzella. Felice D'Amico, rientrato dopo la tonsillite, dovrebbe essere il trequartista alle spalle di Gabriele Gori e Michele Marconi.