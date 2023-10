Avellino: Casarini a disposizione in campionato, ecco chi gli fa posto Ben 8 indisponibili per la gara col Potenza: 7 per infortunio, uno squalificato. Due i fuori lista

"Vista anche la situazione emergenziale ed attenendosi alla disposizione sancita dal comunicato 40L del 14 Luglio 2023" l'Avellino "effettuerà l’unico cambio di lista previsto dal regolamento. Entrerà a far parte dell’elenco dei 24 calciatori disponibili per le gare di campionato Federico Casarini che, di conseguenza, sostituirà Felice D’Amico". Ecco l'annuncio del club biancoverde che punta sul rientro del centrocampista carpigiano ed esclude il trequartista siciliano dal cammino nel girone C fino a gennaio determinando l'unico movimento possibile per la prima parte della stagione. D'Amico potrà essere a disposizione di Michele Pazienza per le gare di Coppa Italia di Serie C. Un po' a sorpresa la scelta presa dalla dirigenza e dallo staff tecnico, ma rientra nell'attesa dei recuperi degli altri centrocampisti. Esercitazioni tattiche nella seduta pomeridiana svolta dai lupi al "Partenio-Lombardi" con un gruppo che vede l'assenza di ben 7 infortunati. Simone Benedetti non sarà a disposizione per la gara con il Potenza: sconterà il turno di squalifica rimediato a Messina. D'Amico e Davide Mazzocco sono i due calciatori fuori lista.

Le novità per gli infortuni dopo gli esami strumentali

"Thiago Cionek ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al gemello mediale destro. Ha già avviato il programma riabilitativo unito a sedute di idrokinesiterapia. Michele Rigione ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al capo lungo del bicipite femorale sinistro. Ha già iniziato il programma riabilitativo. Luca Falbo ha praticato esame di controllo al terzo medio del bicipite femorale destro. L’elongazione è in via di guarigione. Proseguirà in questi giorni il programma di riabilitazione e comincerà quello di riatletizzazione.

Jacopo Dall’Oglio ha praticato esame di controllo al capo lungo dell’adduttore destro. La lesione è in via di cicatrizzazione. Proseguirà in questo giorni il programma di riabilitazione unito a sedute di idrokinesiterapia. Sonny D’Angelo ha cominciato il programma di riatletizzazione per recuperare dal trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra. Cosimo Patierno ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al collaterale interno della gamba destra. Osserverà riposo assoluto con tutore per 7 giorni e successivamente avvierà il programma di riabilitazione. Raffaele Russo sta continuando il programma di riatletizzazione per l’infortunio al legamento crociato".