Avellino, Pazienza: "Casarini? Decisione forte, ma doverosa" Il tecnico biancoverde ha presentato la sfida tra gli irpini e i lucani in programma domani sera

Domani sera l'Avellino ospiterà il Potenza al "Partenio-Lombardi". La gara è stata presentata da Michele Pazienza in conferenza stampa: "La squadra ha lavorato molto bene. La vittoria in coppa e il passaggio del turno ci hanno consentito di trovare quelle energie che mancavano in seguito alle fatiche degli ultimi giorni. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Arriviamo alla partita di domani incerottati, ma questo può succedere e fa parte del gioco. Sono sicuro che dopo l’allenamento di oggi la squadra sarà pronta per tirar fuori una grandissima prestazione".

La scelta operata nella rosa

"Il reintegro di Casarini parte dall’esigenza di avere in squadra un giocatore con delle caratteristiche ben precise che oltre a Federico in questo momento ha solo Jacopo Dall’Oglio. - ha aggiunto il tecnico È stata una decisione forte ma doverosa per il momento ed anche dolorosa perchè abbiamo dovuto togliere D’Amico dalla lista che resta un calciatore con un potenziale importante e che comunque non ha avuto il tempo necessario per esprimersi. Il Potenza? Hanno alzato l’asticella rispetto alle precedenti stagioni, lo dimostrano i calciatori che hanno in organico e gli investimenti fatti dalla società. Sarà sicuramente una squadra difficile da affrontare".