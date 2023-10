Avellino: i convocati per la sfida con il Potenza, ecco chi è a disposizione Tanti indisponibili e uno squalificato per il match contro i lucani in programma domani sera

Sette calciatori indisponibili (Thiago Cionek, Jacopo Dall’Oglio, Sonny D’Angelo, Luca Falbo, Cosimo Patierno, Michele Rigione e Raffaele Russo), uno squalificato per un turno di campionato (Simone Benedetti) e due pedine fuori lista per le gare del girone C fino al giro di boa (Felice D'Amico e Davide Mazzocco): ecco come si presenta l'Avellino in virtù delle assenze e della modifica operata all'elenco dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro. Torna Federico Casarini e dovrebbe essere titolare l'undici ideato da Michele Pazienza per andare oltre l'emergenza, in particolar modo in difesa.

I calciatori a disposizione

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Tito, Mulè, Cancellotti, Mundula, Nosegbe-Susko;

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, Pezzella, Casarini;

Attaccanti: Lores Varela, Sgarbi, Marconi, Gori, Fusco, Tozaj.