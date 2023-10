Avellino-Potenza 4-1: lupi dominanti con le doppiette di Gori e Sgarbi Tutto nel primo tempo. Prova di forza e qualità per i biancoverdi sui rossoblu

Finale di 4-1: l'Avellino vince con un primo tempo di forza e qualità contro il Potenza. I lupi firmano un successo importante andando oltre l'emergenza difensiva con le doppiette di Gori e Sgarbi intervallate dalla rete di Caturano. La squadra di Pazienza sale a quota 10 raggiungendo la Turris, il Crotone e il Potenza per il gruppo al settimo posto dopo sette turni.

Primo tempo

Cancellotti a destra e Armellino al centro per la linea difensiva a 3 completata da Mulè, con Ricciardi esterno destro e Casarini titolare: così l’Avellino per l’undici titolare. Al 6’ primo tentativo biancoverde con la conclusione di Sgarbi e il possibile tap-in di Tito dopo la respinta di Gasparini. I lupi accelerano e al minuto 8 ecco la corsa sull’out da parte di Lores Varela, palla verso il centro, dove Gori trova di tacco la rete dell’1-0. Inizia una grande serata per gli uomini di Pazienza. Botta e risposta con una nuova transizione garantita da Lores Varela: nel contrasto con Porcino il centrocampista del Potenza accusa un problema alla caviglia sinistra ed è costretto al cambio (fuori Porcino, dentro Verrengia). Accelera l’Avellino: Sgarbi trova Gori che va di sinistro per il 2-0 al minuto 16. I lupi sembrano in gestione, ma al Potenza basta una palla inattiva per tentare il rilancio. Saporiti crossa verso il secondo palo, Sbraga ripropone la sfera al centro dove è pronto Caturano per il 2-1. L’Avellino riparte con decisione, non subisce il contraccolpo, anzi: recupero palla e corsa per Ricciardi sull’out destro, palla al centro per Sgarbi che supera Gasparini con un destro secco per il 3-1. Sul finale del primo tempo Sbraga atterra Sgarbi lanciato in contropiede. Calcio di rigore trasformato dall’attaccante per la doppietta personale e il 4-1 Avellino.

Secondo tempo

Colombo inserisce Candellori e Volpe per Schiattarella e Gagliano. Il Potenza ci prova su palla inattiva, ma l’Avellino risponde con il diagonale di Gori, fuori di poco. Al 63’ occasione per Caturano: difesa palla e mancino a sfiorare il palo. Al 72’ dentro Marconi e Sannipoli per Gori e Ricciardi, dall’altra parte Di Grazia per Asencio. Altre sostituzioni per i lupi: fuori Sgarbi, Casarini e Lores Varela, dentro Maisto, Pezzella e Tozaj. Finale in pieno controllo per la squadra di Pazienza e tre punti preziosi e con tante certezze dopo una settimana vissuta in emergenza.