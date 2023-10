Avellino-Potenza 4-1: tabellino e voti dei lupi Spiccano Gori e Sgarbi, prestazione di alto livello per tutti i biancoverdi

L'Avellino era reduce da una settimana oltremodo complicata a causa di tanti indisponibili per una difesa da inventare. La squadra biancoverde trova il successo giocando con forza e qualità per un primo tempo sontuoso. Risultato di 4-1 sul Potenza e tante certezze dopo la prestazione di squadra offerta dagli uomini di Pazienza: nuove soluzioni garantite dalle scelte forti prese dal tecnico di San Severo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Avellino - Potenza 4-1

Marcatori: 8’, 16’ Gori (A), 20’ Caturano (P), 30’, 46’ pt Sgarbi (A)

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Mulè 7, Armellino 7, Cancellotti 7; Ricciardi 7 (72’ Sannipoli 6,5), Casarini 7 (77’ Pezzella sv), Palmiero 7, Lores Varela 7 (86’ Tozaj sv), Tito 6,5; Sgarbi 8 (77’ Maisto sv), Gori 8 (72’ Marconi 6). All. Pazienza 8. A disp. Pane, Pizzella, Fusco, Tozaj, Mundula, Nosegbe-Susko.

Potenza (4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino (16’ Verrengia); Saporiti, Schiattarella (46’ Candellori), Prezioso (84’ Steffè); Asencio (72’ Di Grazia), Caturano, Gagliano (46’ Volpe). All. Colombo. A disp. Iacovino, Alastra, Maddaloni, Gyamfi, Armini, Steffè, Rossetti, Mata, Candellori.

Arbitro: Pezzopane.

Ammoniti: Sbraga (P), Pezzella (A).

Recupero: 3’ pt, 4’ st.