Avellino, Varela: "Siamo tornati con i piedi per terra. Bello giocare qui" L'attaccante dopo il 4-1 contro il Potenza: "La Curva Sud ci dà una scossa in più"

L'Avellino festeggia nuovamente i tre punti. I biancoverdi hanno conquistato il successo contro il Potenza nel posticipo della settima giornata del girone C di Serie C: la gara, al "Partenio-Lombardi", è terminata con il risultato finale di 4-1. Le doppiette di Gori e Sgarbi hanno determinato il risultato; di Caturano l'unica rete a favore degli ospiti.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni Lores Varela: "Oggi era una gara importante per dimostrare la forza della nostra squadra nonostante le varie assenze. La gente ci ha accompagnato anche oggi. Giocare con questa Curva ad Avellino è bello e ci dà una scossa in più. Il mister ci ha fatto tornare con i piedi per terra e chiede di giocare semplice. Nessun posto è scontato, quindi gli allenamenti sono molto intensi. Noi vogliamo andare a duecento all'ora. Ruolo di mezzala? Mi piace tanto, ci metto tanto impegno e spero possa arrivare il prima possibile".