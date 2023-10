Avellino, Pazienza: "Grande prestazione. I risultati ci rendono squadra" Le parole dell'allenatore dopo il 4-1 contro il Potenza al "Partenio-Lombardi"

L’Avellino vince 4-1 contro il Potenza. I biancoverdi schiantano i rossoblù con una doppietta di Gori e Sgarbi nel match valido per la settima giornata del girone C di Serie C: a nulla è servito il gol di Caturano. Quinto risultato utile in sei gare tra campionato e Coppa Italia per mister Michele Pazienza, che gestisce al meglio la situazione infortuni.

Al termine della sfida, è proprio l’ex Cerignola ad analizzare la sfida contro il Potenza: “Bellissima serata accompagnata da un gran risultato meritato dai ragazzi. Sono contento per la vittoria ma per la squadra che dal primo giorno mi hanno dato massima disponibilità. Oggi grandissima prestazione”.

“Casarini ha fatto molto bene e lo reputo un giocatore con qualità importanti in fase di possesso e non possesso. Ci godiamo anche il suo rientro in campionato insieme a tutto ciò che i compagni hanno creato”.

“I risultati ti fanno diventare squadra. Oggi ho dato continuità ai ragazzi che hanno fatto bene in Coppa contro il Monopoli e hanno risposto in maniera positiva. Dobbiamo continuare a crescere”.

“Sgarbi? Giocatore che ha caratteristiche importanti. Ha profondità e gioca tra le linee. Giocatore completo ma nello specifico può ancora crescere molto, ma dipende da lui e dalla sua continuità. Con lui sono stato chiaro, ha potenzialità ma sta a lui esprimerle con continuità”.