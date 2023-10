Avellino, Armellino: "Dobbiamo continuare a lavorare da squadra" Il centrocampista degli irpini dopo la vittoria per 4-1 contro il Potenza: "Grande gara"

Poker dell'Avellino contro il Potenza. Al "Partenio-Lombardi" è show di Sgarbi e Gori che con le loro doppiette regalano nuovamente la gioia dei tre punti ai biancoverdi: la gara è terminata con il risultato finale di 4-1. L'unica rete siglata dagli ospiti è stata di Caturano.

I biancoverdi, dopo sette giornate di campionato, raggiungono quota 10 punti, a -4 dalla Juve Stabia in vetta alla classifica. Il bilancio dei lupi dopo l'arrivo di mister Michele Pazienza in panchina è di quattro vittorie, compresa quella in Coppa Italia contro il Monopoli, un pareggio e una sconfitta.

Al termina della sfida contro i rossoblù, ha parlato ai microfoni il centrocampista Armellino: "É stata una vittoria meritata e desiderata. Abbiamo avuto lo stesso approccio della gara con il Messina, con la differenza che lì non siamo riusciti a sbloccarla. Nonostante le emergenze, noi ci adattiamo a ciò che chiede il mister. Io, infatti, ero nel ruolo di difensore centrale. Sono stato anche fortunato ad essermi ritrovato Caturano che conosco dai tempi del Lecce".

"Oggi tutti abbiamo giocato una grande partita. La squadra sulla carta è forte, ma dobbiamo dimostrarlo dall'inizio fino alla fine lavorando come un vero gruppo. Il mio arrivo ad Avellino? Trattativa lampo, ci siamo voluti entrambi. Invece, riguardo il mio primo gol con questa maglia, segnarlo sotto questa Curva è stato emozionante".