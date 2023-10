Avellino: rientra un difensore, infermeria ancora piena. Le ultime Lunedì (ore 20.45) sarà derby contro la Casertana per i lupi al "Pinto"

Ripresa della preparazione in casa Avellino dopo il 4-1 rifilato al Potenza al "Partenio-Lombardi". Lunedì (ore 20.45) i lupi saranno ospiti della Casertana al "Pinto" e Michele Pazienza ritrova Simone Benedetti. Il difensore ha scontato il turno di squalifica lunedì scorso e torna a disposizione dopo un match vissuto con un'emergenza annullata brillantemente con l'utilizzo di Marco Armellino e Tommaso Cancellotti nel pacchetto arretrato. Benedetti garantirà, ovviamente, una soluzione più comoda nella gestione della rosa e del reparto difensivo.

Falbo sarà il primo degli infortunati a rientrare in gruppo

Sono ore cruciali per scoprire l'eventuale accelerazione nei tempi di recupero per diverse pedine. Luca Falbo appare come il più vicino al ritorno in gruppo. L'elongazione al terzo medio del bicipite femorale destro è oramai superata e per l'esterno sinistro si profila il programma di riatletizzazione. Lesione al capo lungo dell'adduttore destro pressoché cicatrizzata per Jacopo Dall'Oglio, ma per l'ex Palermo si apre ora la fase di riabilitazione e idrokinesiterapia. Sonny D'Angelo ha, invece, iniziato la riatletizzazione per dire addio definitivamente al trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra.

Sempre in 6 ai box con il lungodegente Russo

Solo tra qualche giorno Cosimo Patierno abbandonerà il tutore a cui è costretto per la lesione al collaterale interno della gamba destra e successivamente sarà riabilitazione per l'attaccante pugliese. Thiago Cionek e Michele Rigione hanno già avviato il programma riabilitativo per superare le lesioni distrattive rispettivamente al gemello mediale destro e al capo lungo del bicipite femorale sinistro. Nei fatti, è ancora incerta la data del ritorno in gruppo per i due difensori. C'è poi Raffaele Russo, che prosegue nella tabella di marcia di riprendersi completamente dalla ricostruzione del legamento crociato.