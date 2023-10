Avellino: un centrocampista tenta lo sprint verso il match con la Casertana Sabato mattina i biancoverdi raggiungeranno il Santuario di Montevergine

Nel pomeriggio l'Avellino ha ripreso la preparazione e alle 10.30 sarà ritorno sul sintetico del "Partenio-Lombardi" per la seconda seduta settimanale, ancora a porte aperte, verso la sfida del "Pinto". Sarà di nuovo "monday night" per i lupi che saranno ospiti della Casertana. Da venerdì fino a domenica sarà lavoro pomeridiano con l'impianto sportivo a porte chiuse, ma sabato mattina i tesserati biancoverdi raggiungeranno il Santuario di Montevergine. L'arrivo dell'US Avellino è previsto per le 10.

Differenziato per D'Angelo

Michele Pazienza potrà contare su Simone Benedetti, rientrante dal turno di squalifica scontato lunedì scorso, ma si conferma l'infermeria piena come da previsioni. Michele Rigione, Thiago Cionek, Cosimo Patierno, Jacopo Dall'Oglio e Luca Falbo sono rimasti ai box in compagnia del lungodegente Raffaele Russo. Il solo Sonny D'Angelo ha svolto lavoro differenziato nel pomeriggio di ieri: un segnale del possibile sprint nel recupero fisico per il siciliano. D'Angelo potrebbe risultare come un jolly verso il "Pinto" al netto dell'equilibrio centrato in mediana con il ritorno di Federico Casarini in campionato e l'impiego di Luca Palmiero da playmaker e di Ignacio Lores Varela sempre più prezioso nel ruolo di mezzala.