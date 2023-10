Avellino: Russo in gruppo nella prima parte della seduta, le ultime dal Partenio Allenamento mattutino per i lupi. Sguardo rivolto al derby con la Casertana, in programma lunedì

Allenamento mattutino per l'Avellino e Raffaele Russo era in gruppo per la prima parte della seduta. L'ex Messina va a caccia dello sprint per tornare davvero a disposizione dello staff tecnico biancoverde. L'attaccante partenopeo è fermo dall'aprile scorso, dall'infortunio al ginocchio sinistro e dall'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore: un percorso lungo che ha visto Russo molto attivo in estate a livello individuale con il responsabile performance del club biancoverde, Pietro La Porta, per provare a bruciare le tappe. Si avvicina la fase finale del recupero fisico con il rientro vero e proprio oramai previsto per la seconda metà di novembre.

Differenziato per D'Angelo e Falbo

Nella mattinata ancora lavoro differenziato per Sonny D'Angelo, ma anche per Luca Falbo. Il centrocampista e l'esterno difensivo sinistro restano però lontani dalla condizione utile per rientrare nei giochi di formazione verso il derby con la Casertana in programma lunedì sera (ore 20.45) al "Pinto". Sempre ai box Thiago Cionek, Michele Rigione, Jacopo Dall'Oglio e Cosimo Patierno.