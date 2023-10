Casertana-Avellino: polverizzati gli 800 biglietti per il settore ospiti Aperta alle 17, la prevendita è durata praticamente 30 minuti: già sold-out

Erano 800 i biglietti a disposizione dei tifosi dell'Avellino per il derby del "Pinto" con la Casertana. Aperta alle 17, la prevendita dei tagliandi per assistere al match tra i falchetti e i lupi dal settore ospiti è durata praticamente 30 minuti. Polverizzati i biglietti per i supporter irpini (per l'acquisto era necessaria la fidelity card).

Monday Night al "Pinto"

Lunedì (ore 20.45) l'Avellino andrà a caccia del secondo successo esterno in campionato dopo il rilancio firmato tra campionato e Coppa Italia per cancellare la sconfitta rimediata a Messina. In particolar modo l'ultima vittoria, il 4-1 dei lupi sul Potenza con i quattro gol realizzati nel primo tempo, ha generato ulteriore carica nell'ambiente avellinese verso la trasferta di Caserta. I rossoblu sono reduci dal pari a Messina (1-1), il quinto nelle prime 7 gare di campionato.