Gautieri: "L'Avellino ha dimostrato col Potenza quanto sia forte" "Pazienza sta facendo benissimo. La mia esperienza? Ho un rimpianto"

Carmine Gautieri è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", l'appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). L'ex tecnico dell'Avellino si è espresso così sul cammino dei biancoverdi: "L'Avellino ha un'ottima rosa al di là del risultato e della prestazione offerta nell'ultima gara vinta col Potenza. Non c'erano dubbi. Da sottolineare c'è che mancavano anche giocatori importanti e le seconde linee hanno fatto la differenza. Questo ti fa capire quanto la società abbia investito bene e nel fare cose importanti per uscire da questa categoria. Il presidente D'Agostino sta facendo dei grandissimi investimenti per portare l'Avellino in B. Pazienza sta facendo un ottimo lavoro. L'Avellino ha una rosa completa in tutti i reparti".

"Mi aspettavo di ripartire con la preparazione estiva"

Arrivai ad Avellino e subito mancarono tantissime pedine importanti. Per tanti motivi e diversi non ho mai avuto tutti i calciatori a disposizione. Erano giocatori importanti che non ho avuto per infortunio. L'impegno massimo c'è stato. Mi sarei aspettato di ripartire perché penso che nella situazione che trovammo, in virtù degli infortuni e dei tanti giocatori non a disposizione, un'altra possibilità si poteva avere. Dopo la gara col Foggia cambiò tutto, anche se 15-20 giorni prima parlavamo di rinnovo e io dicevo di aspettare prima l'inizio dei playoff per guardare avanti".

"Sempre grato per l'opportunità"

"Mi aspettavo di ripartire perché iniziare dall'estate è un valore aggiunto, ma ho sempre ringraziato l'Avellino e il presidente che non mi ha mai fatto mancare nulla. Ad Avellino sono stato benissimo. Ho trovato una piazza calorosa, c'è sempre stata vicina. Se tornassi indietro farei la medesima scelta. Allenare l'Avellino non capita a tutti, è stato un privilegio e mi riempie ancora di gioia. Speravo sicuramente in un'altra opportunità. Comunque questo è un Avellino completamente diverso".