È la vigilia di Casertana-Avellino. E c'è un auspicio per la gara col Monterosi L'obiettivo della nuova capienza del "Partenio-Lombardi" per il prossimo match casalingo

Domani (ore 20.45) l'Avellino sarà ospite della Casertana per il derby che chiuderà l'ottava giornata del girone C di Serie C e i lupi andranno a caccia della continuità, del secondo successo in trasferta. "Dobbiamo restare con i piedi per terra. C'è voglia di fare e nell'ultima gara ci hanno regalato una bella emozione. - ha spiegato il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a margine della visita al Santuario di Montevergine da parte dei tesserati biancoverdi - La squadra c'è, abbiamo visto un altro Avellino, quello che vogliamo e ci auguriamo di continuare così. Le aspettative sono importanti e dobbiamo dare continuità al progetto.

La prospettiva dell'aumento della capienza

"Abbiamo inoltrato la comunicazione al Comune, ai Vigili del Fuoco e in Prefettura. Credo che lunedì faremo i primi sopralluoghi e ci auguriamo di aumentare la capienza già per la prossima gara casalinga (il match con il Monterosi, in programma domenica alle 18.30 al "Partenio-Lombardi") avendo una capienza diversa almeno per la Curva Sud, che è l'aspetto più facile, con mille posti in più. - ha aggiunto D'Agostino - C'è da interloquire con i Vigili del Fuoco per i controlli che devono effettuare".