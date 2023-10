Casertana-Avellino, indicazioni per la tifoseria irpina per il "Pinto" Al seguito dei biancoverdi 800 supporters

L’ U.S. Avellino 1912 comunica che per assistere alla gara Casertana – Avellino i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al parcheggio del Centro Commerciale “Iperion” di Caserta, destinato ai veicoli della tifoseria ospite:

Uscita Autostrada A1 “Santa Maria Capua Vetere”;

Imbocco S.S. 700 direzione Maddaloni;

Uscita allo svincolo “Caserta Stadio”;

Via Falcone;

Via Borsellino;

Via Sant’Augusto;

Ingresso nel parcheggio “Iperion” (fronte McDonald’s)