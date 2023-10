Casertana-Avellino: un centrocampista biancoverde torna tra i convocati L'elenco diramato dallo staff verso il derby del "Pinto", in programma domani (ore 20.45)

Sonny D'Angelo è tra i convocati dall'Avellino per il derby contro la Casertana, in programma domani (ore 20.45) al "Pinto". Torna il centrocampista siciliano, mentre Thiago Cionek, Jacopo Dall’Oglio, Luca Falbo, Cosimo Patierno, Michele Rigione e Raffaele Russo restano ai box ricordando che "Felice D’Amico e Davide Mazzocco non sono inclusi nella lista dei 24 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.40/L del 14/07/2023". I lupi andranno a caccia del successo utile per inserirsi tra le prime posizioni del girone C.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Benedetti, Mulè, Cancellotti, Mundula

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, D’Angelo, Pezzella, Casarini

Attaccanti: Varela, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj