Casertana-Avellino: le probabili formazioni, continuità per Pazienza Alle 20.45 il derby al "Pinto": lupi a caccia della seconda vittoria in trasferta

Ultime ore di attesa, poi alle 20.45 sarà calcio d'inizio allo stadio "Alberto Pinto" per il derby tra la Casertana e l'Avellino. Prospettiva da quinto posto in caso di vittoria per i lupi, chiamati a lanciare un ulteriore segnale nel percorso e alle avversarie nel girone C e ospiti dei falchetti, reduci dal quinto pari nelle prime 7 gare di campionato, vissute nel tour de force con la squadra in campo ogni tre giorni per recuperare i primi due turni.

Si riparte dall'undici che ha dominato col Potenza

Michele Pazienza andrà di continuità dopo l'ottima prestazione col Potenza con un undici che ha superato brillantemente l'emergenza. Nonostante il rientro di Simone Benedetti, che ha scontato il turno di squalifica lunedì scorso, Il tecnico di San Severo potrebbe puntare nuovamente sulle letture difensive di Marco Armellino da centrale e di Tommaso Cancellotti da terzo a destra con Erasmo Mulè a sinistra e unica pedina pienamente di ruolo. A centrocampo ci sarà la conferma di Federico Casarini, Luca Palmiero e Ignacio Lores Varela con Fabio Tito a sinistra e Manuel Ricciardi a destra. In attacco Pazienza riparte da Lorenzo Sgarbi e Gabriele Gori con Michele Marconi dalla panchina.

Curcio ha segnato 4 dei 5 gol dei falchetti in campionato

Sonny D'Angelo torna tra i convocati con Thiago Cionek, Jacopo Dall’Oglio, Luca Falbo, Cosimo Patierno, Michele Rigione e Raffaele Russo ancora ai box. Si conferma l'emergenza nelle scelte, ma con qualche certezza in più da consolidare nella gara del "Pinto". Dall'altra parte Vincenzo Cangelosi riparte da Alessio Curcio, autore di quattro delle cinque reti realizzate dalla Casertana fin qui in campionato. Lo sprint sul mercato dopo l'ufficialità del ritorno in C ha garantito pedine esperte e di qualità in tutti i reparti con un attacco composto da Curcio in compagnia di Mirko Carretta e Adriano Montalto.