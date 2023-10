Casertana-Avellino 0-2, Celiento: "Chiudiamo un ciclo di partite sacrificante" Il capitano dei rossoblù: "Biancoverdi superiori rispetto a noi"

La Casertana è ancora a secco di vittorie tra le mura amiche dell’Alberto Pinto. I rossoblù escono sconfitti contro l’Avellino con il risultato finale di 0-2 per effetto delle reti di Sgarbi e Marconi. I falchetti, finora, hanno festeggiato i tre punti solo in occasione del match contro il Monterosi: per il resto, cinque pareggi e il ko contro il Catania, oltre all’eliminazione in Coppa Italia per mano del Latina.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni capitan Celiento, uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio: “Ci troviamo qui a parlare della sconfitta. Noi siamo consapevoli che loro hanno dimostrato di essere avanti e superiori a noi. Sappiamo di dover migliorare. Ora chiudiamo un ciclo di partite che in un mese è stato davvero sacrificante”.

“Chiaro che ci siano tanti fattori che ci hanno portato a qualche prestazione non buone. Abbiamo dimostrato di esserci, ma stasera non siamo riusciti a fare la nostra partita. Ma non dobbiamo buttarci giù, bensì avere l’umiltà di lavorare uniti e con sacrificio. Avellino? È una squadra importante in questo girone. Diranno la loro e credo che oggi rispetto a noi hanno fatto una gran bella partita”.