Casertana-Avellino 0-2, Pazienza: "Una gara da squadra vera" Il tecnico biancoverde: "Dedichiamo questa vittoria a Gennaro"

Il derby è dell’Avellino. I lupi vincono la gara esterna contro la Casertana con il finale di 0-2: a determinare il risultato ci hanno pensato Sgarbi e Marconi. Procede al meglio la cura Pazienza per i biancoverdi che festeggiano la quarta vittoria in cinque gare di campionato e volano a 13 punti in classifica, a -5 dalla Juve Stabia capolista.

Al termine della gara, è stato l’allenatore dell’Avellino Michele Pazienza ad analizzare la vittoria contro la Casertana: “Oggi era importante fare risultato e dare continuità alle prestazioni. Una vittoria che ci teniamo stretta e che dedichiamo a Gennaro, tifoso che ci ha dato energia per arrivare a questa sfida. Nei 95 minuti ci sono state cose interessanti, da vera squadra ed è ciò che mi ha dato più piacere oltre al risultato. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà”.

“La mia squadra ha respinto colpo su colpo le controffensive di un avversario che mi ha sorpreso dal punto di vista dell’agonismo. Gol di Marconi? Ritrovare un giocatore importante come lui in questa categoria non può che riempirci di gioia. Ne aveva bisogno, anche se ero fiducioso perché lui è un professionista serio che lavora molto bene durante la settimana”.