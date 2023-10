Casertana-Avellino 0-2, Cangelosi: "Paghiamo il peso di questo calendario" L'allenatore rossoblù: "Anche la prossima settimana affronteremo altre tre gare"

La Casertana viene mandata ko dall’Avellino nell’ottava giornata del girone C di Serie C. I biancoverdi s’impongono per 0-2 sotto i riflettori dello stadio Alberto Pinto: per gli irpini, a segno Sgarbi e Marconi. I rossoblù, dunque, dopo la vittoria contro il Monterosi e il pareggio contro il Messina, vengono mandati ko dagli irpini.

Ad analizzare la sfida è stato l’allenatore dei falchetti Cangelosi: “Nel complesso non abbiamo fatto così male come fa sembrare il risultato. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra molto forte e organizzata che ha sfruttato quelle occasioni che sono capitate nel corso della gara”.

“Ci sono stati miglioramenti. Purtroppo ci portiamo il peso di questo calendario che è praticamente impossibile. Giocare ogni tre giorni non ci fa recuperare fisicamente. Stasera avevo diversi acciaccati in panchina e altri in campo non al cento per cento”.

“Ho cercato di mettere più giocatori di movimento per provare a mettere in difficoltà l’Avellino. Abbiamo avuto quelle due o tre occasioni che potevamo sfruttare meglio, ma poi è stato bravo Marconi a trovare la rete che ha ipotecato la vittoria. Fischi del pubblico? Capisco la loro delusione, ma è normale che sia così. Purtroppo anche la prossima settimana ci saranno tre partite e noi dovremo prepararci per quello”.