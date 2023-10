Casertana-Avellino 0-2, Tito: "Bravi a tener botta. Vittoria dedicata a Gennaro" Le parole del capitano biancoverde dopo la vittoria nel derby

L'Avellino strappa tre punti preziosi nel derby contro la Casertana. Una rete di Sgarbi nel primo tempo e un colpo di testa di Marconi nella ripresa regalano l'ennesima gioia ai biancoverdi dopo il successo in Coppa Italia contro il Monopoli e la vittoria in campionato con il Potenza. Ora, per gli irpini, c'è la sfida contro il Monterosi da affrontare: al "Partenio-Lombardi" sarà fischio d'inizio alle 18:30.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni il capitano degli irpini Fabio Tito: “Sul cross per Casarini ho sentito pizzicare, ma il problema lo conosceremo solo dopodomani. L'importante era vincere e non era facile farlo contro la Casertana. Bravi noi a tenere botta. Ma il cambio di mentalità è stato scrollarsi da alcuni pesi che magari ci portavamo dietro, fattore che non dipendeva nemmeno da Rastelli. Ora dobbiamo solo seguire il mister che farà tanta strada. Sono contento per Marconi, ha lavorato tanto per questo. Con il rientro di Patierno possiamo toglierci soddisfazioni”.

“È stato un peccato, potevamo avere molti più tifosi qui al nostro fianco. ma tutto questo fa capire il grande attaccamento e sta a noi fare sempre meglio anche per loro. Sono voluto venire ai microfoni perchè ho fatto una promessa a Gennaro, dedichiamo tutta questa giornata a lui che ci ha dato una forza clamorosa. La vittoria è tutta per lui”.