Casertana-Avellino 0-2, Ricciardi: "Con Pazienza abbiamo cambiato mentalità" Il terzino biancoverde: "Carichissimi per la prossima sfida"

Quarta vittoria in cinque gare di campionato. È questo il bottino dell'Avellino con l'arrivo di Michele Pazienza sulla panchina biancoverde, che nell'ottava giornata di campionato nel girone C di Serie C ha festeggiato i tre punti anche nel match contro la Casertana. Il derby è terminato con il risultato finale di 0-2 grazie alle reti di Sgarbi e Marconi e gli irpini sono volati a 13 punti in classifica.

Ad analizzare la sfida è stato Manuel Ricciardi: “Avevamo bisogno di dimostrare che siamo una squadra che punta a grandi obiettivi. Volevamo vincere e convincere. Questa gara ci ha caricato tantissimo per la prossima sfida che affronteremo. Da quando è arrivato Pazienza abbiamo fatto uno switch mentale. Lottiamo per il compagno e questo è merito suo. Le mie ultime due performance? Da quinto mi trovo molto più a mio agio. Mi farò trovare pronto in ogni posizione. Tifosi? Sono il dodicesimo uomo. Quando li sentiamo portiamo tanto entusiasmo in campo".