Avellino: ecco la ripartenza verso la sfida con il Monterosi Domenica (ore 18.30) il match contro i laziali al "Partenio-Lombardi"

È stato un martedì di riposo per l'Avellino, reduce dalla vittoria ottenuta al "Pinto" nel derby contro la Casertana con il risultato di 2-0, con le reti di Lorenzo Sgarbi e Michele Marconi. Tutte le pedine del reparto offensivo si sono sbloccate ed ecco l'ulteriore dettaglio nel percorso di rilancio con Michele Pazienza in panchina: un Avellino dall'ottimo impatto difensivo, diventato solido nelle soluzioni e nelle letture lungo i 90 minuti, che ha centrato la svolta tecnica e che può alzare ulteriormente la qualità della finalizzazione in virtù di quanto costruisce.

Primo allenamento a porte aperte

Domani, a partire dalle 17, sarà allenamento al "Partenio-Lombardi" per la ripresa della preparazione con il Monterosi Tuscia nel mirino. La prima seduta settimanale verso la gara contro i laziali sarà a porte aperte, quindi con la possibilità d'accesso all'impianto sportivo di contrada Zoccolari per la stampa e per i tifosi. Da giovedì sarà ritorno a porte chiuse con un allenamento mattutino (ore 10.30), poi pomeridiano di venerdì (ore 16), mentre la rifinitura è in programma sabato alle 16. Poco prima, alle 15, Pazienza presenterà la gara col Monterosi.