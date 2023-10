Avellino-Monterosi: Curva Sud già esaurita. Ripresa senza Tito Attesa per un'eventuale aumento della capienza del "Partenio-Lombardi"

Via alla prevendita nel pomeriggio e sono già stati acquistati tutti i biglietti a disposizione per la Curva Sud. Ci si avvia verso un nuovo sold-out al "Partenio-Lombardi", ma per Avellino-Monterosi, in programma domenica (ore 18.30) potrebbe esserci però anche una nuova capienza. Infatti, è attesa per le prossime ore un aumento dei tagliandi relativi proprio alla Curva Sud.

Attesa per il capitano, uscito per infortunio nel corso dell'ultima sfida

Nel frattempo l'Avellino ha ripreso la preparazione. Prima una lunga fase in palestra, poi parte atletica sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Fabio Tito non era in gruppo nel primo allenamento settimanale. Il capitano biancoverde definirà con gli esami strumentali l'entità del fastidio muscolare accusato nella ripresa del match vinto a Caserta. Per ora, quindi, Tito si aggiunge alla lista degli indisponibili che presentava già Thiago Cionek, Michele Rigione, Cosimo Patierno, Jacopo Dall'Oglio, Luca Falbo e Raffaele Russo. L'attaccante ha svolto parte della seduta in gruppo, ma resta una semplice tappa di avvicinamento alla condizione utile per essere poi davvero ritenuto a disposizione dello staff tecnico nelle scelte di formazione: un percorso aperto con la ricostruzione del legamento crociato anteriore ad aprile e che terminerà solo nel mese di novembre.

Iniziativa "L'Africa chiama, l'US Avellino 1912 risponde"

"In mattinata l’U.S. Avellino 1912, nella persona dell’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino, ha consegnato materiale ufficiale (loghi, bandiere, divise, palloni ecc.) alla dott.ssa Elvira Napoletano, responsabile del progetto “L’Africa Chiama”. Quest’ultimo, organizzato dall’APS “Avellino per il mondo”, la quale fa parte delle “opere segno” della Caritas Diocesana, ha visto la realizzazione di un poliambulatorio nel villaggio Thidelly, in Senegal, nello specifico nella regione Kolda. Nei pressi del poliambulatorio, realizzato rigorosamente a tinte biancoverdi, vi è anche un campetto dove i bambini potranno giocare utilizzando il materiale donato dal club irpino".