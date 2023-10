Avellino: mille posti in più in Curva Sud, la prospettiva verso il Monterosi Non è ancora ufficiale, ma si profila un aumento di capienza per il "Partenio-Lombardi"

L'Avellino accelera verso il match con il Monterosi Tuscia, in programma domenica alle 18.30. Ieri la ripresa al “Partenio-Lombardi” con Fabio Tito out per gli esami strumentali e il riposo determinato dall'infortunio rimediato nel corso del derby vinto dai lupi a Caserta. Si apre lo scenario da nuova scelta per la fascia sinistra, sempre che non ci sia lo sprint nel recupero fisico per Luca Falbo. L'esterno era in gruppo e può essere la soluzione, anche se nelle ultime settimane Michele Pazienza ha dimostrato la capacità di saper ribaltare l'emergenza in opportunità. Non a caso nel finale del match del “Pinto” ha proposto Manuel Ricciardi da quinto a sinistra.

Aumento di capienza dietro l'angolo

Prende forma l'undici titolare e intanto si profila un nuovo sold-out al “Partenio-Lombardi”. Poche ore di prevendita e già tagliandi esauriti per assistere al prossimo match dalla Curva Sud dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Non è ancora ufficiale, ma si va verso un aumento di capienza con mille posti in più proprio per la Curva Sud: aspetto già presentato dal presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a margine della visita dei tesserati biancoverdi al Santuario di Montevergine e che appare dietro l'angolo.

Catania-Avellino: ecco quanto definito per ora dall'Osservatorio

Nel frattempo per Catania-Avellino del 29 ottobre l'Osservatorio ha sospeso il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara e, nel comtempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, ha invitato la LegaPro a interesserare le società organizzatrici affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi.