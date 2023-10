Avellino: un difensore accelera e può esserci nel nuovo tour de force Tre gare in sette giorni: la prima sfida è ormai dietro l'angolo per i lupi

Si avvicina la gara con il Monterosi Tuscia, in programma domenica (ore 18.30), e Michele Pazienza valuta la miglior soluzione per superare l'assenza di Fabio Tito. Il capitano è in forte dubbio per il prossimo match a causa dell'infortunio rimediato nei minuti finali del derby con la Casertana. Per la fascia sinistra, nonostante l'impiego di Manuel Ricciardi, spostato dall'out destro a quello mancino per la parte conclusiva della sfida giocata e vinta al "Pinto", potrebbe essere l'occasione giusta per Daniel Sannipoli con la conferma di Ricciardi a destra.

Sprint per Rigione

C'è Luca Falbo in fase di recupero, ma non sembra ancora pronto al ritorno in campo dal primo minuto. È plausibile, invece, il rientro nella lista dei convocati al pari di Jacopo Dall'Oglio: il centrocampista sta accelerando come Sonny D'Angelo, già tornato nell'elenco dei disponibili lunedì scorso. Filtra ottimismo anche per il recupero di Michele Rigione, reduce dalla lesione distrattiva al capo lungo del bicipite femorale sinistro: un dettaglio che può fare la differenza nella gestione del tour de force che attende i lupi (domenica il Monterosi, mercoledì l'Audace Cerignola ancora al “Partenio-Lombardi” e domenica 29 la trasferta di Catania). Restano ancora ai box Thiago Cionek e Cosimo Patierno.