Avellino: Tito out con il Monterosi, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Nuovi esami strumentali per il capitano e per altre due pedine

Allenamento mattutino per l'Avellino al "Partenio-Lombardi" con esercitazioni tattiche specifiche verso il match casalingo col Monterosi Tuscia, in programma domenica (ore 18.30). Fabio Tito non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la prossima sfida. "In uno scontro di gioco capitato durante la gara Casertana-Avellino ha riportato un risentimento muscolare. Ha praticato esami strumentali e si è in attesa di ulteriori indagini suggerite dallo specialista di Villa Stuart", ha sottolineato l'Avellino in una nota.

Il report dall'infermeria

Thiago Cionek e Cosimo Patierno stanno proseguendo il programma riabilitativo per guarire rispettivamente dalla lesione distrattiva al gemello mediale destro e dalla lesione al collaterale interno della gamba destra. Il difensore e l'attaccante praticheranno nuovi esami strumentali nel corso della prossima settimana. Luca Falbo e Jacopo Dall’Oglio stanno ultimando il programma di riatletizzazione prima di tornare ad allenarsi in gruppo, mentre Michele Rigione è ormai prossimo ad avviarlo.