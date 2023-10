Fella: "L'obiettivo del Latina resta la salvezza, ma siamo un'ottima squadra" La punta dei pontini è intervenuta nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Giuseppe Fella è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16). L'attaccante del Latina ha ripresentato quanto accaduto nel primo match di campionato, vinto dai pontini ad Avellino con il finale di 2-0 e con la sfida sbloccata da un suo gol: "Ho spiegato subito che l'esultanza un po' più accesa era motivata dai 6 mesi senza gol. - ha aggiunto Fella - Avevo vissuto una fase in difficoltà e non sono riuscito a trattenermi. Non era una mancanza di rispetto, anzi. Chiedo scusa se qualcuno ha pensato questo. Anche perché loro mi hanno sempre rispettato e non voglio certo mancare di rispetto ai tifosi dell'Avellino".

"Ora un trittico di gare importanti"

"Il primo obiettivo resta la salvezza, però per come stanno andando le cose ci stiamo rendendo conto che siamo un'ottima squadra. - ha aggiunto Fella - Puntiamo a ottenere il massimo. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Se scendiamo in campo con la giusta determinazione possiamo fare un bellissimo campionato. Tutto sarà chiaro solo alla fine del campionato. A noi tocca giocare di gara in gara con massima attenzione. Ora abbiamo Cerignola, Francavilla e poi Juve Stabia sperando di stare vicini alla Juve Stabia e in queste tre partite capiremo il nostro livello. A cosa punto? Punto alla doppia cifra. Sto giocando con più continuità e voglio tornare ai livelli che ho già vissuto".