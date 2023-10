Avellino: caccia al tris in campionato e possibili jolly nel tour de force Domenica (ore 18.30) la prima di due sfide casalinghe consecutive: si comincia col Monterosi

Thiago Cionek e Cosimo Patierno restano ai box, Luca Falbo, Jacopo Dall'Oglio e Michele Rigione potrebbero risultare come jolly nel tour de force verso il turno infrasettimanale, ma per la gara con il Monterosi Tuscia appare chiaro l'elenco dei disponibili. L'Avellino si avvicina alla sfida casalinga contro i laziali, in programma domenica alle 18.30, con l'obiettivo di un tris in campionato che manca da tantissimo e con Fabio Tito in forte dubbio. La necessità di nuovi esami strumentali, causata dal risentimento muscolare certificato ieri dal club, apre all'assenza del capitano e a nuova scelta per la fascia sinistra.

Ha preso forma un 3-4-2-1 con nuove soluzioni

Con Michele Pazienza l'Avellino si è sempre proposto con una linea difensiva a 3, ma di lettura tra i vari reparti, rimodulati in base alle esigenze della rosa e nell'ottica dell'avversario di turno. Non a caso a Caserta ha preso forma anche il 3-4-2-1 con rotazioni in mediana che ha portato all'ingresso di Luca Palmiero solo a gara in corso nella gestione del reparto, ma anche con Ignacio Lores Varela più vicino alle punte, quasi in linea con Lorenzo Sgarbi alle spalle di Gabriele Gori.