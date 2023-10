Avellino: ecco giorni e orari delle gare di campionato fino al giro di boa La Lega Pro ha comunicato il calendario dal dodicesimo al diciannovesimo turno

Ecco i giorni e gli orari ufficializzati dalla Lega Pro per le gare dell'Avellino fino al giro di boa, alla pausa natalizia. Il derby con il Benevento è in programma domenica 10 dicembre con calcio d'inizio 18.30 allo stadio "Ciro Vigorito". L'epilogo del 2023 e del girone d'andata per i lupi, con la trasferta di Crotone, è fissato per venerdì 22 dicembre alle 20.45 allo stadio "Ezio Scida".

Il calendario dei biancoverdi

9) Avellino - Monterosi Tuscia domenica 22/10 ore 18.30

10) Avellino - Audace Cerignola mercoledì 25/10 ore 18.30

11) Catania - Avellino domenica 29/10 ore 16.15

12) Avellino - Virtus Francavilla: sabato 4/11 ore 18.30

13) Brindisi - Avellino: domenica 12/11 ore 18.30

14) Avellino - Giugliano: domenica 19/11 ore 16.15

15) Picerno - Avellino: domenica 26/11 ore 18.30

16) Avellino - Turris: domenica 3/12 ore 20.45

17) Benevento - Avellino: domenica 10/12 ore 18.30

18) Avellino - Taranto: domenica 17/12 ore 18.30

19) Crotone - Avellino: venerdì 22/12 ore 20.45