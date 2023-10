Avellino-Monterosi, Festa firma: altri 1000 posti in Curva Sud Ordinanza in deroga che consente di aumentare la capienza

Ampliamento del Partenio per il match di domani contro il Monterosi, arriva l'aumento della capienza. Poco fa la firma del sindaco Festa che su facebook commenta: "Ho deciso di firmare un’ordinanza in deroga che ci consentirà di aumentare la capienza della Curva Sud dello stadio "Partenio-Lombardi” di altri 1.000 posti. Ho risposto alle sollecitazioni che mi sono pervenute da centinaia di tifosi, ragazzi e ragazze appassionati che non potevo lasciare in strada. Questo pubblico ha dimostrato senso di appartenenza e grande attaccamento all’ Us Avellino, vero patrimonio di tutta l’Irpinia, in uno stadio sempre sold out dall’inizio della stagione.