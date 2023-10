Aumento capienza Partenio, le info per acquistare i nuovi biglietti La nota dell'Us Avellino per gli ulteriori 1000 tagliandi a disposizione dei tifosi

L’U.S. Avellino 1912, vista l’ordinanza emessa in data odierna dal Sindaco del Comune di Avellino Gianluca Festa, rende noto che, a partire da questo pomeriggio, saranno messi in vendita ulteriori 1000 biglietti per il settore Curva Sud.

Sarà possibile acquistare i ticket presso la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi, online e presso i rivenditori autorizzati del circuito Go2.

La biglietteria sarà aperta questo pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00, e nella giornata di domani dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 ad inizio gara.

La società intende ringraziare il Primo Cittadino del capoluogo irpino, il quale ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del club e dei propri sostenitori mettendo in pratica un atto di grande responsabilità.