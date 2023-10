Avellino, Pazienza: "Con il Monterosi tutto da perdere, ci vuole umiltà e fame" Il tecnico biancoverde ha presentato il match di domani contro i laziali

Non sottovalutare il Monterosi per continuare il percorso di crescita. Michele Pazienza ha le idee chiare sul match di domani dell'Avellino contro la squara della Tuscia, per il quale recupera Tito e Rigione.

"Dobbiamo arrivare pronti, col piglio e l’umiltà giusta. È inutile guardare la classifica. Il Monterosi sarà anche ultimo in classifica ha dei valori importanti. Viene da dei risultati negativi ed è segno che hanno delle difficoltà. Dobbiamo essere bravi ad evidenziare queste difficoltà tirando fuori quel qualcosa in più. Vincendo domani faremmo fatto solo il nostro dovere. Domani ci sono tre punti importanti per la classifica, per il morale e per il nostro percorso di crescita. Dobbiamo essere cattivi e affamati".

Poi un passaggio sui 1000 tifosi in più che gremiranno il Partenio dopo l'aumento della capienza. “I tifosi sono fondamentali per noi. C’è un amore immenso per questa maglia, averli sugli spalti sarà un vantaggio in più”.

E Pazienza non manca di tornare anche sul gol di Marconi che ha permesso di chiudere la gara a Caserta. "Premesso che il gol di lunedì sera è stato importante per Michele Marconi, lo è stato anche per noi, poiché ci ha dato la possibilità di vincere un derby fondamentale. È stato cruciale sia per lui che aveva bisogno di segnare, essendo un attaccante, e vive per il gol, sia per noi".