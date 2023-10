Avellino-Monterosi: le probabili formazioni, occhio alle sorprese Serie C (girone C): alle 18.30 il calcio d'inizio della sfida al "Partenio-Lombardi"

La proiezione da terzo posto con l'obiettivo dei tre punti da nuove certezze nel cammino: così si presenta la sfida con il Monterosi Tuscia per l'Avellino. Ieri pomeriggio il sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza in deroga per altri mille biglietti in Curva Sud. Ne restano 450 a disposizione per raggiungere il nuovo sold-out con la quota degli 8mila al "Partenio-Lombardi" per la gara contro i laziali, allenati dall'ex Roberto Taurino, e ultimi con due punti.

Rigione in gruppo e recupero per Tito

Jacopo Dall'Oglio e Luca Falbo restano fuori dall'elenco dei convocati al pari di Thiago Cionek, Cosimo Patierno e Raffaele Russo e dei fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. C'è, invece, il ritorno di Michele Rigione con Fabio Tito che rientra nei giochi in extremis e occhio, quindi, al possibile utilizzo dopo una settimana vissuta in forte dubbio con esami strumentali e ulteriori controlli suggeriti nella Capitale.

3 gare in 7 giorni: mercoledì il Cerignola, domenica 29 a Catania

Ci sarà Simone Ghidotti tra i pali con la linea difensiva a 3 composta da Tommaso Cancellotti, ormai arma in più da terzo a destra, Simone Benedetti ed Erasmo Mulè. Rigione dovrebbe partire dalla panchina al netto del rientro in gruppo. A centrocampo ha preso forma una linea a 4 con due mediani, Marco Armellino e Federico Casarini, e con due pedine a tutta fascia: Manuel Ricciardi a destra, per la corsia mancina Tito rientra con forza nello scenario, ma c'è anche Daniel Sannipoli pronto. Per l'attacco Ignacio Lores Varela si è avvicinato maggiormente al ruolo di trequartista con Lorenzo Sgarbi alle spalle della prima punta: possibile la staffetta tra Michele Marconi e Gabriele Gori nell'ottica del tour de force (mercoledì il Cerignola, domenica 29 a Catania).