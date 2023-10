Avellino, l'assalto non è vano: piegato 2-1 il Monterosi Gara più complicata del previsto vinta con rimonta dagli irpini, ora terzi in classifica

L’Avellino ribalta il Monterosi e conquista tre punti preziosi. La gara, valida per la nona giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-1. Al gol di Vano, ha risposto prima Marconi e dopo Gori. I biancoverdi salgono a quota 16 in classifica e si posizionano al terzo posto, confermando la buona prestazione delle ultime due uscite in campionato.

Primo tempo

L'Avellino ospita il Monterosi dell'ex Taurino con l'obiettivo della terza vittoria di fila. Pazienza opta per il 3-5-2 con Palmiero al posto di Casarini e Marconi preferito a Gori. Laziali che si affidano al solito Costantino. Gli ospiti partono spavaldi e tengono bene il campo nel primo quarto d'ora senza sussulti. La prima conclusione è una punizione di Armellino, abbondantemente alta. Al 20' ci prova Palmiero, destro alto. L'Avellino preme ma non riesce a sbloccarla neanche quando al 40’ un mischione in area porta la retroguardia laziale a spazzare con grande affanno. Al 44' all'improvviso Monterosi in vantaggio. Su azione d'angolo grande girata di Vano che Ghidotti riesce solo a toccare. Prima dell'intervallo tentativo di Varela, largo. Si va al riposo con gli ospiti avanti grazie al guizzo di Vano.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Pazienza rinuncia a Ricciardi e mette la terza punta Gori. Fuori anche Sannipoli, dentro Casarini con Armellino nei tre dietro. Avellino che parte forte di poco alto un colpo di testa di Gori. Al 50' pari degli irpini con Marconi che stacca in area su bel cross dalla sinistra di Sgarbi: pallone che bacia il palo e si insacca. L’Avellino insiste ma il Monterosi dopo una fase di sofferenza prova a riorganizzarsi e spezza la pressione con un colpo di testa alto. A venti dalla fine si rivede D’Angelo al posto di uno spento Varela. Al 72’stacca bene Mulè su punizione di Palmiero ma non inquadra lo specchio. Due minuti dopo Mastrantonio si supera sulla mezza rovesciata di Gori. Nel finale dentro anche Tito non al meglio. Avellino che preme con determinazione ma che spesso pecca in precisione. La pressione dei lupi paga i suoi frutti all'86' quando Gorl imperioso stacca in area e trafigge Mastrantonio. 2-1 e il Partenio può esplodere. Finisce con la rimonta dei biancoverdi che vincono un match sudatissimo e salgono al terzo posto in classifica.