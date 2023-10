Avellino-Monterosi 2-1, Pazienza: "Complimenti ai miei ragazzi" Le parole dell'allenatore biancoverde dopo la vittoria con i laziali

L’Avellino centra la terza vittoria consecutiva. I biancoverdi ribaltano il Monterosi di Taurino sotto i riflettori del “Partenio-Lombardi” tra l’entusiasmo dei tifosi. La sfida, valida per la nona giornata nel girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 2-1.

A sbloccare la gara ci hanno pensato gli ospiti con Vano nel primo tempo. Nella ripresa, Marconi di testa ristabilisce la parità e Gori segna il gol vittoria. Gli irpini salgono a quota 16 punti in classifica e centrano il terzo posto in classifica.

A parlare della sfida è stato l’allenatore dell’Avellino Michele Pazienza: “Per la prima volta ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Oggi hanno vinto una gara difficile che nascondeva tantissime insidie contro un avversario che non aveva nulla da perdere. La mia mano c’è stata attraverso i cambi ma anche con un’intuizione di Laporta con Sgarbi schierato come punta per essere più offensivi. Questo ci ha dato possibilità di riprendere una gara importantissima”.

“Il cambio è stato fatto prettamente per strategia per riempire l’aria, dunque non per demerito dei ragazzi che sono usciti. Tutti, anche lo stesso Armellino che ho dovuto spostare in difesa, tutti hanno dato un contributo importante. L’obiettivo è quello di avere uno spirito di squadra. Terzo posto? Inutile guardare la classifica. Bisogna tenere lo sguardo dritto su ciò che dobbiamo fare tra due giorni. Da domani ci si proietta alla sfida con il Cerignola. Da valutare Tito, Rigione deve mettere benzina nelle gambe. Recuperemo Dall'Oglio. Falbo, invece, faremo una valutazione domani”.

“Juve Stabia capolista? Mi è capitata di vederla ieri e ha giocatori importanti. In ogni campionato ci sono quelle squadre che danno effetto sorpresa. Curva Sud? Oggi emozioni più forti rispetto alle altre volte, mi sono soffermato a vedere quello spettacolo della curva. Dà energia”.