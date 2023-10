Avellino-Monterosi 2-1, Gori: "Grande emozione segnare al Partenio" Le parole dell'autore del secondo gol

L’Avellino rimonta la sfida contro il Monterosi e vola al terzo posto in classifica. Al Partenio-Lombardi, la gara valida per il nono turno del girone C di Serie C è terminata con il risultato finale di 2-1. Al gol di Vano, hanno risposto Marconi e Gori nella ripresa. Terzo successo di fila per gli uomini di Michele Pazienza.

In conferenza stampa, al termine della gara, ha parlato l’autore del secondo gol Gabriele Gori: “Ce l’abbiamo messa tutta ed è arrivato il gol. Quarto gol al Partenio-Lombardi? Sento il feeling con il pubblico. Non se ne vedono tante di tifoserie così. Spero di poter segnare ancora. Noi ci mettiamo a disposizione del mister e abbiamo dimostrato di valere in ogni posizione. Siamo pronti a dare tutto per la squadra. Dedico il gol alla mia fidanzata Sara e alla mia famiglia. Classifica? La guardiamo, ma è inutile. Siamo all’inizio”.