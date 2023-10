Avellino: terzo posto e una vittoria da ulteriore segnale Al brivido di fine primo tempo i lupi hanno risposto con altre indicazioni e nuove certezze

Di misura, di forza nella ripresa, di rilancio, di qualità, d'autorità e ora anche di rimonta: l'Avellino di Michele Pazienza supera il Monterosi Tuscia (2-1) e si regala il terzo posto al termine della nona giornata in scia del Benevento, secondo e distante due punti, e con la Juve Stabia capolista imbattuta da +5 sui lupi.

La classifica sta ritrovando i valori immagianti in estate

La classifica sta prendendo sempre più forma. Al netto di un Catania ancora con una gara da recuperare e anche per questo in ritardo, stanno emergendo i valori immaginati in estate con le outsider Juve Stabia, Audace Cerignola e Latina. Ad oggi il cammino dell'Avellino risulta condizionato dai ko nelle prime due uscite con la precedente gestione tecnica. Con Pazienza in sette giornate sono arrivate cinque vittorie, un pareggio - all'esordio del tecnico di San Severo sulla panchina biancoverde (0-0 casalingo col Foggia) - e una sconfitta, a Messina con il finale di 1-0, immeritata per la prestazione complessiva e le occasioni create tra primo e secondo tempo.

Prima vittoria da ribaltone nel match

La crescita è costante e l'Avellino con Pazienza ha dimostrato di saper vincere in tutti i modi. Dopo il pari iniziale ha battuto il Sorrento sbloccandosi nella ripresa annullando la crisi offensiva, ha saputo confermare il rilancio cancellando lo stop in terra siciliana tra coppa e campionato e ora ha firmato un tris nel girone C dominando sul Potenza, gestendo la prova nel derby del "Pinto" con un gol per tempo e ora ha aggiunto la capacità di ribaltare il risultato, il vantaggio firmato dal Monterosi con la rete di Michele Vano al 43' del primo tempo che poteva essere un colpo pesante da assorbire a pochi secondi dall'intervallo.

Mercoledì il Cerignola, domenica il Catania

L'Avellino ha, invece, superato l'ulteriore esame di maturità ribaltando l'esito nel secondo tempo con i gol di chi era stato scelto per la maglia da titolare e di chi è subentrato. Michele Marconi e Gabriele Gori lanciano i lupi sul podio e si apre la settimana che porta a nuovi punti pesanti in palio: mercoledì (ore 18.30) sarà sfida casalinga, la seconda di fila, con l'Audace Cerignola, domenica (ore 16) sarà trasferta a Catania.