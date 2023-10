Avellino - Audace Cerignola: le probabili formazioni, l'effetto sorpresa Alle 18.30 il calcio d'inizio del match al "Partenio-Lombardi" per la decima giornata di Serie C

Alle 18.30 sarà calcio d'inizio per Avellino - Audace Cerignola. Turno infrasettimanale e secondo match consecutivo per i lupi al "Partenio-Lombardi". Michele Pazienza non potrà contare su Fabio Tito. Il capitano ha forzato nella scorsa settimana per essere a disposizione del tecnico contro il Monterosi, ma i minuti di impiego, il quarto d'ora finale, hanno riportato l'esterno ai box per un fastidio muscolare alla coscia destra. Tito rischia di saltare anche altre gare dopo Avellino - Cerignola, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime ore. Indisponibili Tito in compagnia di Thiago Cionek, Cosimo Patierno e Raffaele Russo con i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco, ma riecco Luca Falbo e Jacopo Dall'Oglio.

Continuità, ma anche qualche jolly

Potrebbe tornare il puro 3-5-2 almeno in avvio di gara. In porta ci sarà Simone Ghidotti con la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Michele Rigione al posto di Simone Benedetti ed Erasmo Mulè. Sulle fasce, per quanto sia stato recuperato Falbo, sarà nuova chance per Daniel Sannipoli sulla sinistra con Manuel Ricciardi sulla destra. Sonny D'Angelo è pronto per tornare dal primo minuto con Marco Armellino e Luca Palmiero in mediana. Gestione per Ignacio Lores Varela e Federico Casarini. In attacco si riparte da Lorenzo Sgarbi e Michele Marconi, ma Pazienza ha già dimostrato di cambiare spesso sia per l'undici iniziale che a gara in corso ribaltando i reparti.