Avellino-Foggia: ecco data e orario del match di Coppa Italia di Serie C

La gara Avellino-Foggia, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, si giocherà mercoledì 8 novembre con calcio d'inizio alle 18.30 al "Partenio-Lombardi". La Lega Pro ha ufficializzato il calendario delle sfide della competizione riservate alle squadre di Serie C.

Il programma di tutti i match